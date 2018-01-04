تخطط شركة "أل جي" لإطلاق علامة تجارية جديدة لهواتفها بدلًا من العلامة التجارية "G"، والتي قدمت هواتف مثل G4 وG5 وG6، وفقًا لما ذكره موقع theinvestor.
كما تنوي الشركة الكورية إضافة رقمين للإسم التجاري للهاتف مثل ماهو موجود في العلامة التجارية V والتي قدمت هواتف V10 و V20 بالإضافة إلى V30.
ومن المتوقع أن هذه الخطوة سوف تساعدها على تسويق هواتفها بشكل أفضل واللحاق بركب جارتها سامسونج وشركات أخرى من ناحية الشعبية في سوق الهواتف الذكية بداية من الهاتف الجديد والذي من المقرر طرحه في فبراير القادم.
GMT 21:27 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير11 قتيلا على الأقل و25 جريحًا في تفجير انتحاري في كابول
GMT 21:21 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرجدو والصخرة يباركان للمنتخب المصري الأفضل في إفريقيا 2017
GMT 21:21 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمصر أفضل منتخب أفريقي في 2017
GMT 21:18 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتدي على عدد من الشبان بالضرب في منطقة العين ببلدة سلوان في القدس المحتلة، قبل قليل.
GMT 21:16 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرهاني أبو ريدة يشكر اللاعبين والجهاز الفني على التتويج بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا
GMT 21:13 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالنيجيرية أسيسات أوشولا أفضل لاعبة في إفريقيا
GMT 21:10 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمنتخب مصر أفضل منتخب إفريقي في 2017
GMT 21:07 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل 33 شخصًا جراء الفيضانات العارمة في الكونغو الديمقراطية
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
أرسل تعليقك