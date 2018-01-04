

تخطط شركة "أل جي" لإطلاق علامة تجارية جديدة لهواتفها بدلًا من العلامة التجارية "G"، والتي قدمت هواتف مثل G4 وG5 وG6، وفقًا لما ذكره موقع theinvestor.

كما تنوي الشركة الكورية إضافة رقمين للإسم التجاري للهاتف مثل ماهو موجود في العلامة التجارية V والتي قدمت هواتف V10 و V20 بالإضافة إلى V30.

ومن المتوقع أن هذه الخطوة سوف تساعدها على تسويق هواتفها بشكل أفضل واللحاق بركب جارتها سامسونج وشركات أخرى من ناحية الشعبية في سوق الهواتف الذكية بداية من الهاتف الجديد والذي من المقرر طرحه في فبراير القادم.