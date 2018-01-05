تختبر شركة فيس بوك حاليا ميزة جديدة على نطاق صغير تسمح للمستخدمين بنشر "قصص" إنستجرام مباشرة إلى واتس آب Status، وسوف تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو وصور متحركة GIF على واتس آب تختفى بعد 24 ساعة من خلال تطبيق مشاركة الصور "إنستجرام".

ويشير تقرير من موقع "تك كرانش" إلى أن قصص إنستجرام التى سيتم مشاركتها عبر واتس آب Status ستكون مشفرة بشكل كامل، وقال المتحدث باسم فيس بوك المالك لـ أنستجرام وواتس آب أن الشركة تختبر دائما طرقا جديدة لتحسين تجربة المستخدم على جميع المنصات التابعة لها وتسهيل مشاركة أى لحظة مع الأشخاص الذين يهمون المستخدم.

وسبق أن أعلن الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" أن "قصص إنستجرام" و "واتس آب Status" على حد سواء لديهم الآن 300 مليون مستخدم نشط يوميا، وهذا يعنى أن الميزة المسروقة فى الأصل من تطبيق سناب شات تحقق نجاحا ضعف ما كانت عليه على سناب شات.