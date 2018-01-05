أعرب الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" عن اهتمامه بالعملات الافتراضية مثل "البيتكوين"، وقال إن هناك احتمالا لاستخدامها بشكل موسع فى المستقبل، وجاء هذا التصريح خلال منشور نشره أمس عبر حسابه الرسمى على الموقع يتحدث فيه عن أهدافه خلال عام 2018.

وكان البيان يتحدث بالكامل عن الأشياء التى يريد "زوكربيرج" إصلاحها فى فيس بوك خلال العام الجارى، والأمور التى نجح فيه الأعوام الماضية، ولم يتحدث عن العملات الافتراضية إلا من خلال مثال على التكنولوجيا التى لامركزية السلطة، ولكن هناك تقريراً من موقع cnbc الأمريكى يشير إلى أن المفهوم الخاص بالعملات الافتراضية يمكن أن يساعد أيضاً فيس بوك فى اللحاق بالمنافسين الآسيويين عندما يتعلق الأمر بالدفع عبر الهاتف.

ففى الصين، من السهل جدا إجراء عمليات الشراء من خلال تطبيق وى شات، والتبادل النقدى التقليدى أمر عفا عليه الزمن، لذلك المثال الذى ضربه زوكربيرج يكمن ورائه خطط مستقبلية واسعة تهدف إلى الاستفادة من تلك العملات.