تويتر يؤكد التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية أكبر من المتوقع

حدد موقع تويتر 1062 حساباً جديداً مرتبطاً بالوكالة الروسية المتهمة بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، إذ أوضح موقع التواصل الاجتماعى فى بيان حديث أنه علق جميع الحسابات لانتهاكها شروط الخدمة، كما سلمها إلى الكونجرس.

وقالت الشبكة الاجتماعية، إنها حددت فى السابق 3814 حساباً مرتبطاً بوكالة أبحاث الإنترنت (IRA) الروسية، وفى أكتوبر الماضى تم العثور على ما يقرب من 2700 حساب تدخل فى الانتخابات بشكل مباشر، وكان تويتر ذكر سابقا أن الحسابات الآلية كانت مسؤولة عن 1.4 مليون تغريدة ذات صلة بالانتخابات تلقت 288 مليون مشاهدة.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، سيرسل موقع تويتر بريد إلكترونى إلى 677.775 مستخدم فى الولايات المتحدة ممن أعجبوا أو أعادوا تغريد منشورات الحسابات المرتبطة بروسيا، لإخبارهم بأن الحسابات نشرت معلومات مضللة.

ومنذ أن بدأت الشركة تحقيقاتها، قالت إنها وجدت ما مجموعه 3814 حسابا روسيا أرسل ما يقرب من 175993 تغريدة، وأن 8.4 فى المئة من هذه التغريدات تتعلق بالانتخابات فى الفترة الزمنية التى تم التحقيق فيها.

جدير بالذكر أن كل من فيس بوك وتويتر واجه انتقادات من واشنطن حول الطريقة التى استخدمت بها منصاتهم خلال انتخابات 2016.