تويتر يؤكد التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية أكبر من المتوقع

حدد موقع تويتر 1062 حساباً جديداً مرتبطاً بالوكالة الروسية المتهمة بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، إذ أوضح موقع التواصل الاجتماعى فى بيان حديث أنه علق جميع الحسابات لانتهاكها شروط الخدمة، كما سلمها إلى الكونجرس.
وقالت الشبكة الاجتماعية، إنها حددت فى السابق 3814 حساباً مرتبطاً بوكالة أبحاث الإنترنت (IRA) الروسية، وفى أكتوبر الماضى تم العثور على ما يقرب من 2700 حساب تدخل فى الانتخابات بشكل مباشر، وكان تويتر ذكر سابقا أن الحسابات الآلية كانت مسؤولة عن 1.4 مليون تغريدة ذات صلة بالانتخابات تلقت 288 مليون مشاهدة.
ووفقا لموقع cnet الأمريكى، سيرسل موقع تويتر بريد إلكترونى إلى 677.775 مستخدم فى الولايات المتحدة ممن أعجبوا أو أعادوا تغريد منشورات الحسابات المرتبطة بروسيا، لإخبارهم بأن الحسابات نشرت معلومات مضللة.
ومنذ أن بدأت الشركة تحقيقاتها، قالت إنها وجدت ما مجموعه 3814 حسابا روسيا أرسل ما يقرب من 175993 تغريدة، وأن 8.4 فى المئة من هذه التغريدات تتعلق بالانتخابات فى الفترة الزمنية التى تم التحقيق فيها.
جدير بالذكر أن كل من فيس بوك وتويتر واجه انتقادات من واشنطن حول الطريقة التى استخدمت بها منصاتهم خلال انتخابات 2016.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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