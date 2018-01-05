الرجال سيصبحون بلا أهمية والنساء ستسبدلهم بالروبوتات الجنسية

كشف تقرير حديث من موقع "ديلى ميل" البريطانى أن الروبوتات الجنسية يمكن أن تجعل الرجال لا النساء بلا أهمية كبيرة، إذ قالت "كاثى أونيل" من جامعة هارفارد إن الإناث فى المستقبل سيمكنهن الاستغناء عن الرجال بالكامل واستخدام الروبوتات فى العلاقات الجنسية والعديد من الأمور الأخرى مثل الأعمال المنزلية.

فعلى الرغم من أن الحب وممارسة الجنس حاجة إنسانية أساسية، إلا أن معظم النساء أيضا تبحث عن شخص يشارك فى الأعمال المنزلية، وتقول عالمة الرياضيات إنه من الممكن تماما أن تتفوق الروبوتات على الرجال، وهو ما سيدفع النساء فى المستقبل إلا اختيار العيش معهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك نحو خمسة صناع للروبوتات الجنسية فى جميع أنحاء العالم، مع أسعار تتراوح بين نحو 5400 دولار إلى أكثر من 15700 دولار، وحتى الآن أغلب مستخدمى الروبوتات الجنسية من الرجال، لكن يتوقع العلماء أن كل ذلك على وشك التغيير.

وأضاف "أونيل" أن الرجال عليهم القلق من المستقبل، لأن الروبوتات ستتفوق عليهم فى العديد من الأمور، فالنساء لن تلجأ للروبوتات فقط للجنس ولكن لمشاركتهن فى الحياة.