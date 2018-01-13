تواجه شركة غوغل، ضغوطًا هائلة من أجل بذل مزيد من الجهد لحماية الاطفال من الصور الإباحية، ورصدت شركة الأمن والحماية الإلكترونية عشرات التطبيقات والألعاب على متجر "غوغل بلاي" تتضمن محتويات إباحية موجهة إلى الأطفال.
ونقل تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن متحدث باسم شركة "غوغل "، أنّه "لقد أزلنا التطبيقات من متجر غوغل بلاي، وعطلنا حسابات المطورين، وسنستمر في إظهار تحذيرات قوية لأي شخص يقوم بتثبيتها، نحن نقدر عمل شركة الأمن والحماية الإلكترونية للحفاظ على سلامة المستخدمين".
وقالت شركة الأمن والحماية الإلكترونية "تشيك بوينت" إنه بعد تنصيب برمجية خبيثة على هاتف المستخدم فإنها تنتظره ليفتح قفل الهاتف حتى تبدأ بالعمل، الأمر الذي من شأنه دفع المستخدم لتحميل التطبيق آخر يدعي أن تكون قادرة على إزالته. ولكن التطبيقات الأمنة وهمية وتحتوي على فيروسات الضارة، ومن المفترض أن يقوم نظام الأمان المسمى "غوغل بلاي بروتيكت" بحماية العملاء الذين يستخدمون نظام التشغيل أندرويد من متجر غوغل من خلال الرموز الضارة عن طريق مسح تطبيقات البرامج الضارة، وفق التقرير الذي أوضح أن شركة "غوغل " صرحت بأنها تدقق في كل التطبيقات الحديثة على متجرها، ومع عدد من التطبيقات على غوغل بلاي، والتي يقدر عددها بأكثر من 3 مليون تطبيق، أشارت الصحيفة البريطانية إلى صعوبة رصد الملفات الخبيثة الكامنة، ولذا ستعتمد الشركة على تقارير المستخدمين و شركات الأمن الرقمية.
وكشفت شركة "يوتيوب"، في وقت سابق، أن غوغل تخطط لزيادة عدد الموظفين الذين يستعرضون مقاطع الفيديو إلى أكثر من 10000 موظف.
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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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