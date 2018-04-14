اكتشاف بقايا قرى وشوارع جنوب حوض الأمازون بفضل الأقمار الصناعية والليزر

اكتشف فريق من الباحثين البريطانيين فى جامعة "إكستر" البريطانية، بالاشتراك مع زملائهم بجامعة "بارا" البرازيلية، تحت رئاسة عالم الآثار "جوزيه إيريارت"، أن هناك مجموعة من السكان عاشوا فى جنوب حوض الأمازون، بما فيها من مناطق بين واديين فى قلب الغابة وليس فقط بجانب مجرى المياه، وأن هذه المناطق التى عاش فيها الإنسان ترجع إلى 2,650 عام قبل الميلاد.
واستعان الباحثون بصور الأقمار الصناعية وأشعة الليزر للتوصل إلى تلك النتائج الجديدة.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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