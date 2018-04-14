اكتشاف بقايا قرى وشوارع جنوب حوض الأمازون بفضل الأقمار الصناعية والليزر

اكتشف فريق من الباحثين البريطانيين فى جامعة "إكستر" البريطانية، بالاشتراك مع زملائهم بجامعة "بارا" البرازيلية، تحت رئاسة عالم الآثار "جوزيه إيريارت"، أن هناك مجموعة من السكان عاشوا فى جنوب حوض الأمازون، بما فيها من مناطق بين واديين فى قلب الغابة وليس فقط بجانب مجرى المياه، وأن هذه المناطق التى عاش فيها الإنسان ترجع إلى 2,650 عام قبل الميلاد.

واستعان الباحثون بصور الأقمار الصناعية وأشعة الليزر للتوصل إلى تلك النتائج الجديدة.