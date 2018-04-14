أبل تحدد 29 موظفاً سربوا أسرار منتجات الشركة للصحافة وتعتقل 12 منهم

حذرت شركة أبل موظفيها من تسريب أى معلومات عن الشركة أو الأجهزة الحديثة التى يتم إنتاجها إلى وسائل الإعلام، وفى مذكرة داخلية تسربت على يد المدون "مارك جورمان" المتخصص فى أخبار الشركة، قالت أبل إنها ضبطت 29 من المتسربين العام الماضى، وتم اعتقال 12 منهم لمخالفة القواعد العامة للشركة، والتى تمنع أى موظف تسريب الأسرار الداخلية.
وتؤثر المعلومات التى تتسرب حول منتج جديد سلبًا على مبيعات النموذج الحالى؛ وتمنح الشركات المتنافسة مزيدًا من الوقت للبدء فى تطوير منتجات مشابهه؛ وقالت المذكرة التى نشرتها "بلومبيرج"، إن عمليات التسريب الداخلية تؤدى إلى مبيعات أقل لهذا المنتج الجديد عند وصوله".
ووفقا للمذكرة الداخلية المسربة، أوضحت أبل أنها قبضت على المهندس الذى سرب تفاصيل حول إصدار قادم من iOS فى وقت سابق من هذا العام إلى موقع "أكسيوس" الإخبارى، على الرغم من حقيقة أنه كان هناك "المئات" من موظفى شركة أبل فى الاجتماع و"آلاف آخرين" كانوا يعرفون تفاصيل حول هذا الإصدار، لكنها تمكنت من تحديد المسرب.
بالإضافة إلى عملية تسريب أدت إلى حصول موقع 9to5Mac على تفاصيل تكشف عن هاتف آيفون x قبل الإعلان عنه رسميا.
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