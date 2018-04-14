جوجل تدعم gmail بميزة التدمير الذاتى لرسائل البريد الإلكترونى قريبا

تستعد شركة جوجل لإصدار نسخة حديثة من بريدها الإلكترونى Gmail، تضم عددا من المزايا الجديدة، بما فى ذلك "رسائل بريد الإلكترونى ذاتية التدمير"، بالإضافة إلى الدعم دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، والردود الذكية، وخيار جديد للتعامل مع الرسائل المزعجة.

وفقًا لموقع TechCrunch الأمريكى، سيوفر الإصدار الجديد من Gmail للمستخدمين مزيدًا من التحكم فى رسائل البريد الإلكترونى عبر أدوات جديدة ستظهر داخل نافذة Compose، وكشفت مجموعة من اللقطات المسربة للتحديث الجديد عن ميزة لتحديد موعد "التدمير الذاتى" للبريد الإلكترونى، والتى تظهر عند الضغط على أيقونة القفل، والتى تساعد فى تحديد مدة معينة بعدها يتم تدمير البريد.

ويمكن للمستخدمين تعيين بريد إلكترونى لتنتهى صلاحيته بعد أسبوع أو شهر أو بعد عامين، كما أنه يمنح المستخدمين خيار تشغيل الوضع السرى، ما يعنى أن المستلم لن يتمكن من إعادة توجيه البريد الإلكترونى أو تنزيله أو طباعته، ولا يمكنهم أيضًا نسخ المحتوى.