كشفت شركة "فيس بوك" عن جهاز جديد يتيح للمستخدمين الذين لديهم إعاقة سمعية وبصرية بقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بواسطة جلدهم، عن طريق ربطه بالذراع، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.
وتم الكشف عن النموذج الأول القابل للارتداء من هذا الجهاز في ورقة بحثية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، لكن فيس بوك كشف عنه خلال هذا الأسبوع بمؤتمر في كندا.
واستعرض العلماء بالورقة البحثية كيف يمكن للناس تعلم كيفية استخدام الجهاز، مع الاستعانة بتطبيق سهل الاستخدام، إذ يتلقى المستخدمون اهتزازات طفيفة على ذراعهم التى يتم ترميزها إلى "phonemes"، وهي وحدة للغة سهلة التعلم.
وأكد الباحثون في فيس بوك على أن المشاركين كانوا قادرين على تعلم أربعة وحدات مختلفة في ثلاث دقائق فقط، كما تمكن المشاركون من التعرف على 100 كلمة بعد ساعة ونصف من التدريب، على حد قول "على إسرار" قائد الدراسة، كما أخذ الباحثون بعض الإشارات من طريقة برايل كمثال على كيفية استخدام اللمس أو الاهتزاز للتواصل.
وقالوا "نستخدم الساعد كوسيط لأنه يتمتع بحساسية أفضل من معظم أجزاء الجسم وهو أقل احتمالا لتعطيل النشاط اليومي مقارنة مع اليد، وهو مقبول اجتماعيا أكثر من الجبين أو القدمين".
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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