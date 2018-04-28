كشفت شركة "فيس بوك" عن جهاز جديد يتيح للمستخدمين الذين لديهم إعاقة سمعية وبصرية بقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بواسطة جلدهم، عن طريق ربطه بالذراع، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتم الكشف عن النموذج الأول القابل للارتداء من هذا الجهاز في ورقة بحثية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، لكن فيس بوك كشف عنه خلال هذا الأسبوع بمؤتمر في كندا.

واستعرض العلماء بالورقة البحثية كيف يمكن للناس تعلم كيفية استخدام الجهاز، مع الاستعانة بتطبيق سهل الاستخدام، إذ يتلقى المستخدمون اهتزازات طفيفة على ذراعهم التى يتم ترميزها إلى "phonemes"، وهي وحدة للغة سهلة التعلم.

وأكد الباحثون في فيس بوك على أن المشاركين كانوا قادرين على تعلم أربعة وحدات مختلفة في ثلاث دقائق فقط، كما تمكن المشاركون من التعرف على 100 كلمة بعد ساعة ونصف من التدريب، على حد قول "على إسرار" قائد الدراسة، كما أخذ الباحثون بعض الإشارات من طريقة برايل كمثال على كيفية استخدام اللمس أو الاهتزاز للتواصل.

وقالوا "نستخدم الساعد كوسيط لأنه يتمتع بحساسية أفضل من معظم أجزاء الجسم وهو أقل احتمالا لتعطيل النشاط اليومي مقارنة مع اليد، وهو مقبول اجتماعيا أكثر من الجبين أو القدمين".