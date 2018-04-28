انستجرام يتيح للمستخدمين تنزيل الصور والبيانات الشخصية

يستعد تطبيق "انستجرام" لإتاحة تنزيل جميع الصور الشخصية المنشورة على التطبيق بالإضافة للبيانات الشخصية التي تم مشاركتها للمستخدمين على غرار الـ"فيس بوك".

كما أجبر قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مواقع التواصل الاجتماعي على التعامل بشفافية أكبر، وأجبر "انستجرام" على توفير تلك الخدمة، وجاء هذا وفقًا لما أوضخته قناة سكاي نيوز الإخبارية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى مهلة لمواقع التواصل الاجتماعي حتى يوم 25 مايو المقبل لكشف بيانات المستخدمين، وذلك بعد فضيحة تسريب موقع "فيس بوك" بيانات المستخدمين لشركة استشارات سياسية استثمرتها في إعلانات انتخابية.