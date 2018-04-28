انستجرام يتيح للمستخدمين تنزيل الصور والبيانات الشخصية

يستعد تطبيق "انستجرام" لإتاحة تنزيل جميع الصور الشخصية المنشورة على التطبيق بالإضافة للبيانات الشخصية التي تم مشاركتها للمستخدمين على غرار الـ"فيس بوك".
كما أجبر قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مواقع التواصل الاجتماعي على التعامل بشفافية أكبر، وأجبر "انستجرام" على توفير تلك الخدمة، وجاء هذا وفقًا لما أوضخته قناة سكاي نيوز الإخبارية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى مهلة لمواقع التواصل الاجتماعي حتى يوم 25 مايو المقبل لكشف بيانات المستخدمين، وذلك بعد فضيحة تسريب موقع "فيس بوك" بيانات المستخدمين لشركة استشارات سياسية استثمرتها في إعلانات انتخابية.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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