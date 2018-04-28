أعلنت شركة أبل عن التوقف رسميا عن بيع أجهزة الراوتر التى تحمل علامتها التجارية، وقالت الشركة فى بيان إن النماذج بما فى ذلك AirPort Express و AirPort Extreme و AirPort Time Capsule توقفت ولن تكون متاحة بعد الآن.
ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، لم يكن الأمر مفاجأة، ففى عام 2016 أفادت بلومبرج أن أبل قامت بحل القسم المختص بتطوير أجهزة الراوتر داخل الشركة، ولم تتلق أى من طرازات أبل التحديثات منذ سنوات.
ومع ذلك، قد يكون الأمر مخيباً للآمال بالنسبة لعشاق أبل الذين أرادوا أن يقوم منتج Apple بإنشاء شبكة Wi-Fi منزلية لتوصيل أجهزة الكمبيوتروالهواتف بالإنترنت، كما كانت أجهزة الراوتر من شركة أبل دائما ذات أسعار مميزة، بدءا من 99 دولارا وتصل إلى 299 دولارا.
ويأتى قرار شركة أبل بالخروج من هذا القطاع بينما تبنت شركات أخرى مثل جوجل و Eero تقنيات جديدة لمثل هذه الأجهزة، إذ تأتى أجهزة راوتر مزودة بعدد من نقاط الوصول المختلفة، مما يؤدى إلى إنشاء ما يسمى غالبًا بـ "الشبكات المتشابكة" للحصول على تغطية أفضل لشبكة الواى فاى، ويمكن أن تصل تكلفتها إلى 499 دولارًا.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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