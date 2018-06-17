في هذا الموعد أبل تخطط للكشف عن أيفون بسعر رخيص

تخطط شركة "أبل" للكشف عن هاتف أيفون جديد بسعر رخيص سبتمبر المقبل، وفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ومن المقرر أن تطرح شركة أبل 3 هواتف جديدة، سيكون اثنان منها بسعر أعلى، والآخر سيكون بسعر رخيص، ومع ذلك، من المتوقع أن تكثف شركة أبل من إنتاج الجهاز الأقل تكلفة، حيث تعتقد أن المستهلكين يفضلون النموذج قليل التكلفة، وسيدعم الجهاز الأقل سعرًا بشاشة LCD، تمامًا مثل الشاشات الموجودة بهاتفى iPhone 8 و iPhone 8 Plus.

ومن المتوقع أن يتضمن الجهازان الآخران على شاشات LED عضوية مثل المستخدمة حاليًا فى جهاز iPhone X، ويشاع أن يكون هذين الهاتفين هما الجيل المقبل من أيفون X وهاتف أخر أكبر حجما يحمل اسم iPhone X Plus.