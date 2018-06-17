في هذا الموعد أبل تخطط للكشف عن أيفون بسعر رخيص

تخطط شركة "أبل" للكشف عن هاتف أيفون جديد بسعر رخيص سبتمبر المقبل، وفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
ومن المقرر أن تطرح شركة أبل 3 هواتف جديدة، سيكون اثنان منها بسعر أعلى، والآخر سيكون بسعر رخيص، ومع ذلك، من المتوقع أن تكثف شركة أبل من إنتاج الجهاز الأقل تكلفة، حيث تعتقد أن المستهلكين يفضلون النموذج قليل التكلفة، وسيدعم الجهاز الأقل سعرًا بشاشة LCD، تمامًا مثل الشاشات الموجودة بهاتفى iPhone 8 و iPhone 8 Plus.
ومن المتوقع أن يتضمن الجهازان الآخران على شاشات LED عضوية مثل المستخدمة حاليًا فى جهاز iPhone X، ويشاع أن يكون هذين الهاتفين هما الجيل المقبل من أيفون X وهاتف أخر أكبر حجما يحمل اسم iPhone X Plus.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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