زيادة إنفاق مستخدمي آي فون على التطبيقات بنسبة 23%

أظهر تقرير اقتصادي أن إنفاق مستخدمي هواتف آي فون على التطبيقات والألعاب الرقمية ومشاهدة الأفلام والبرامج عبر الهاتف الذكي في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 23% مقارنة بعام 2016.