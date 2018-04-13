أعلنت لجنة الخصوصية الفلبينية، اليوم الجمعة، أنها بدأت تحقيقاً بشأن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب انتهاك خصوصية البيانات التي أضرت بملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم فلبينيون.

وقالت اللجنة الوطنية للخصوصية إنها كتبت خطاباً إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، مطالباً الشركة بتقديم مستندات ذات صلة بالقضية، حتى يمكن تحديد نطاق الانتهاكات التي تعرضت لها خصوصية المستخدمين الفلبينيين وتأثيرها.