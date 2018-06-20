انتشرت اليوم صورة نموذج منسوب لهاتف جالكسي S10 تم تداوله بشكل كبير في الشبكات الاجتماعية ومواقع التقنية.
وتشير الصورة لهاتف بلا حواف تقريبًا دون ان يوضح التصميم اين ستكون الكاميرا الأمامية والمستشعرات بل وحتى مكان البصمة ومكان سماعة الاذن وغيرها من الامور.
ومن المتوقع أن البصمة في الخلف أو ربما داخل الشاشة اما الكاميرا الامامية فربما تكون هي الاخرى داخل الشاشة او كاميرا منبثقة تخرج وقت الحاجة لها فيما ستكون الشاشة تدعم بث الصوت من خلال الاهتزاز.
على كل حال لازلنا نتحدث عن نموذج أولي قد يحصل على الكثير من التغييرات ولكن من المنطقي ان تقوم سامسونج بخطوة تغيير كبيرة في التصميم والمزايا وذلك إحتفالاً بالنسخة العاشرة من سلسلة جالكسي S.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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