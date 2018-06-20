انتشرت اليوم صورة نموذج منسوب لهاتف جالكسي S10 تم تداوله بشكل كبير في الشبكات الاجتماعية ومواقع التقنية.

وتشير الصورة لهاتف بلا حواف تقريبًا دون ان يوضح التصميم اين ستكون الكاميرا الأمامية والمستشعرات بل وحتى مكان البصمة ومكان سماعة الاذن وغيرها من الامور.

ومن المتوقع أن البصمة في الخلف أو ربما داخل الشاشة اما الكاميرا الامامية فربما تكون هي الاخرى داخل الشاشة او كاميرا منبثقة تخرج وقت الحاجة لها فيما ستكون الشاشة تدعم بث الصوت من خلال الاهتزاز.

على كل حال لازلنا نتحدث عن نموذج أولي قد يحصل على الكثير من التغييرات ولكن من المنطقي ان تقوم سامسونج بخطوة تغيير كبيرة في التصميم والمزايا وذلك إحتفالاً بالنسخة العاشرة من سلسلة جالكسي S.