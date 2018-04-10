كشف تقرير حديث من موقع independent البريطانى، أن أغنية Despacito التى تعد الأكثر مشاهدة فى تاريخ "يوتيوب" اختفت من الموقع بشكل مفاجئ، ويشير التقرير إلى أن عملية الإزالة كانت من قبل مجموعة من المخترقين الذين قاموا بتغيير اسم الفيديو ووضعوا عليه رسالة "تم الاستيلاء على القناة"، بالإضافة إلى نشر سلسلة من الأسماء المستعارة، وبعدها قاموا بحذف الفيديو من الأساس.

من الجدير بالذكر أنه قبل الحذف، حقق الفيديو الخاص بالمطرب "لويس فونزى" خمسة مليارات مشاهدة، وأصبح من أكثر الفيديوهات مشاهدة فى تاريخ الموقع.

وتشير التقارير أن عملية الاختراق واسعة الانتشار، إذ تنتشر عبر العديد من قنوات Vevo المختلفة، وهذا ليس أول هجوم تقوم به المجموعة، إذ سبق واخترقت حسابات تويتر التى تديرها بعض المؤسسات الإخبارية الشهيرة الأسبوع الماضي.

وبدأ الهجوم الإلكترونى عندما ظهرت تغيرات فى أسماء أشهر مقاطع الفيديو الموسيقية على YouTube، وتم كتابة عناوين مثل "Hacked by Prosox & Kuroi'sh".