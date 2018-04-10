كشف تقرير حديث من موقع independent البريطانى، أن أغنية Despacito التى تعد الأكثر مشاهدة فى تاريخ "يوتيوب" اختفت من الموقع بشكل مفاجئ، ويشير التقرير إلى أن عملية الإزالة كانت من قبل مجموعة من المخترقين الذين قاموا بتغيير اسم الفيديو ووضعوا عليه رسالة "تم الاستيلاء على القناة"، بالإضافة إلى نشر سلسلة من الأسماء المستعارة، وبعدها قاموا بحذف الفيديو من الأساس.
من الجدير بالذكر أنه قبل الحذف، حقق الفيديو الخاص بالمطرب "لويس فونزى" خمسة مليارات مشاهدة، وأصبح من أكثر الفيديوهات مشاهدة فى تاريخ الموقع.
وتشير التقارير أن عملية الاختراق واسعة الانتشار، إذ تنتشر عبر العديد من قنوات Vevo المختلفة، وهذا ليس أول هجوم تقوم به المجموعة، إذ سبق واخترقت حسابات تويتر التى تديرها بعض المؤسسات الإخبارية الشهيرة الأسبوع الماضي.
وبدأ الهجوم الإلكترونى عندما ظهرت تغيرات فى أسماء أشهر مقاطع الفيديو الموسيقية على YouTube، وتم كتابة عناوين مثل "Hacked by Prosox & Kuroi'sh".
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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