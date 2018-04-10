أبل تستعد لإطلاق هاتف آيفون جديد بثلاث كاميرات

كشف تقرير جديد صدار عن Economic Daily News أن أحد هواتف آيفون التى ستطلقهم أبل خلال العام المقبل سيضم كاميرا بثلاث عدسات وزوم محسّن فى وقت مبكر من العام المقبل، تماما بشكل مشابه لما هو موجود فى هاتف P20 Pro الذى كشفت عنه شركة هواوى قبل أيام فى العاصمة الفرنسية باريس.

مواصفات آيفون المقبل

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فمن المنتظر أن تكون مهمة الكاميرا الرئيسية هى التعرف على اللون، إذ ستكون بدقة 40 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى للتعرف على الأبيض والأسود monochrome بدقة 12 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل مخصصة للتقريب 5x hybrid zoom.

وحتى الآن لا توجد الكثير من المعلومات حول هواتف آيفون لعام 2019، إلا أن هذا التغيير الجديد بالكاميرا سيأتى بعد عامين فقط من طرح أبل نظام iSight Duo المزدوج الخاص بالعدسات على ايفون 7 بلس والذى يتوفر أيضًا على آيفون 8 بلس وآيفون X.