انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة جديدة تزعم أن شركة غوغل تطور هاتفا جديدا متوسط المواصفات من سلسلة بيكسل، والذى سيتم إطلاقه فى النصف الأول من عام 2019.

وعلى عكس هاتفى Pixel 3 و Pixel 3 XL، سيعمل الهاتف الذكى الجديد بواسطة أحدث معالج من كوالكوم وهو Snapdragon 710، وهو معالج يستهدف أجهزة الهواتف المحمولة متوسطة الحجم من اندرويد.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هاتف بيكسل سوى أن جوجل بدأت بالفعل تطويره خلال هذه الفترة، إذ تحاول الشركة الأمريكية دخول سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، كما تسعى للاستفادة من قسم الهواتف الذكية بشركة HTC الذى استحوذت عليه منذ فترة قليلة.

جدير بالذكر، أن عملاق محركات البحث سيطلق هاتفى Pixel 3 و Pixel 3 XL خلال الخريف المقبل، وكلاهما سيحمل ترقيات جديدة مقارنة بهاتفى Pixel 2 و Pixel 2 XL الحاليين، ويقال إن هذه الهواتف يتم تصنيعها من قبل شركة فوكسكون، ولكن من المفترض أن تقوم LG Display بتوفير الشاشات المستخدمة.