انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة جديدة تزعم أن شركة غوغل تطور هاتفا جديدا متوسط المواصفات من سلسلة بيكسل، والذى سيتم إطلاقه فى النصف الأول من عام 2019.
وعلى عكس هاتفى Pixel 3 و Pixel 3 XL، سيعمل الهاتف الذكى الجديد بواسطة أحدث معالج من كوالكوم وهو Snapdragon 710، وهو معالج يستهدف أجهزة الهواتف المحمولة متوسطة الحجم من اندرويد.
ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هاتف بيكسل سوى أن جوجل بدأت بالفعل تطويره خلال هذه الفترة، إذ تحاول الشركة الأمريكية دخول سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، كما تسعى للاستفادة من قسم الهواتف الذكية بشركة HTC الذى استحوذت عليه منذ فترة قليلة.
جدير بالذكر، أن عملاق محركات البحث سيطلق هاتفى Pixel 3 و Pixel 3 XL خلال الخريف المقبل، وكلاهما سيحمل ترقيات جديدة مقارنة بهاتفى Pixel 2 و Pixel 2 XL الحاليين، ويقال إن هذه الهواتف يتم تصنيعها من قبل شركة فوكسكون، ولكن من المفترض أن تقوم LG Display بتوفير الشاشات المستخدمة.
GMT 14:57 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو"أبل" تطلق تحديث جديد لنظام التشغيل MacOS High Sierra
GMT 14:49 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوسامسونغ تُضيف ملصقات جديدة لميزة AR Emoji
GMT 14:29 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوبلاك بيرى ترسل الدعوات استعدادا للكشف عن هاتفها KEY2 يوم 7 يونيو المقبل
GMT 02:29 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالعلماء يكتشفون كثبان من غاز الميثان على سطح بلوتو
GMT 02:16 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوأردوغان يعلن وقف خدمة شركة "أوبر" في تركيا
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
أرسل تعليقك