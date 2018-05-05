تستعد وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" اليوم، لإرسال مركبة الفضاء "إنسايت لاندر" إلى المريخ.
وذكر الموقع الكتروني لـ"ناسا" أنه من المقرر إطلاق الصاروخ "أطلس" خلال ساعتين، بدءًا من الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا (1105 بتوقيت جرينتش)، من قاعدة "فاندنبرج" التابعة لسلاح الجو في كاليفورنيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مهمة بين الكواكب من الساحل الغربي الأمريكي.
يأتي إطلاق المركبة بعد تأجيل لمدة عامين بسبب مسائل متعلقة بمعدات البحث للمركبة "إنسايت لاندر"، مما رفع التكاليف إلى أكثر من 800 مليون دولار. وفور وصول المركبة "إنسايت" إلى مكانها المقصود، ستسجل بيانات حول زلازل المريخ ودرجة الحرارة الداخلية للكوكب.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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