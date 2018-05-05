تستعد وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" اليوم، لإرسال مركبة الفضاء "إنسايت لاندر" إلى المريخ.

وذكر الموقع الكتروني لـ"ناسا" أنه من المقرر إطلاق الصاروخ "أطلس" خلال ساعتين، بدءًا من الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا (1105 بتوقيت جرينتش)، من قاعدة "فاندنبرج" التابعة لسلاح الجو في كاليفورنيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مهمة بين الكواكب من الساحل الغربي الأمريكي.

يأتي إطلاق المركبة بعد تأجيل لمدة عامين بسبب مسائل متعلقة بمعدات البحث للمركبة "إنسايت لاندر"، مما رفع التكاليف إلى أكثر من 800 مليون دولار. وفور وصول المركبة "إنسايت" إلى مكانها المقصود، ستسجل بيانات حول زلازل المريخ ودرجة الحرارة الداخلية للكوكب.