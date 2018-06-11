شركة shift ترفع دعوى قضائية ضد آبل بتهمة السرقة

أقامت شركة "Shift" التقنية دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها بسرقة أحد شعاراتها التجارية، وفقاً لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وأوضح المتحدث باسم Shift، أن "الشعار الجديد للمساعد الصوتي Siri الذي استعرضته آبل مؤخراً يشبه بتصميمه إلى حد كبير أحد الشعارات التجارية لشركته".
وأكد المتحدث أن "Shift رفعت دعوى قضائية ضد آبل مطالبة إياها بتغيير الشعار المذكور، وفي حال رفضها ستطالبها بمبلغ 200 ألف دولار لتصمم شعاراً جديداً لها".
يذكر أن آبل كانت قد أظهرت شعار "Siri" الجديد خلال استعراضها لنظام "iOS 12" المنتظر طرحه قريباً، والذي سيضيف العديد من الميزات والقدرات على أجهزتها الذكية.
GMT 10:53 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيورسالة خادعة جديدة على واتس آب
GMT 10:50 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيو"سناب شات" تطرح خاصية جديدة لمستخدميه
GMT 10:43 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيوفيسبوك يطلق ميزة جديدة لمحبي "الفيديو جيم"
GMT 10:36 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيوخاصية جديدة تحكم بهاتفك الآيفون بنظرات العيون
GMT 05:00 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيوAdblock Plus يمكنك من وقف تتبع مواقع التواصل الاجتماعى لنشاطك
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
أرسل تعليقك