فيسبوك تتعهد بعدم مساعدة الحكومات في حروبها الإلكترونية

تعهدت فيس بوك ومايكروسوفت و32 شركة تقنية أخرى بحماية عملائها من الهجمات الإلكترونية، كما التزمت بعدم مساعدة الحكومات على تعزيز جهودها في الحرب الإلكترونية، وتوصف اتفاقية Cybersecurity Tech Accord بأنها "اتفاقية فاصلة" من قبل الموقعين عليها، وتأتي بعد موجة من الهجمات الإلكترونية البارزة على مدار العام الماضي.