فيفا 19 تحصل على غلاف جديد وتصل فى سبتمبر المقبل

كشفت شركة EA المطورة للألعاب الكثير من المعلومات عن لعبتها المنتظر FIFA 19 وذلك خلال فعاليات معرض ألعاب E3، حيث من المنتظر أن تحمل أحدث نسخة من لعبة FIFA 19 غلاف يضم صورة "كريستيانو رونالدو"، كما أنها حصلت على حقوق الاستخدام لدورى الأبطال Champions League بعد أن حصلت على الرخصة بدلا من شركة Konami والتى احتكرته لمدة 10 أعوام فى لعبة PES.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فكشفت الشركة عن العرض التشويقى الأول للعبة، ومن المنتظر أن تتوفر اللعبة بشكل رسمى فى 28 سبتمبر المقبل على منصات PS4 وXbox One وPC وNintendo Switch وأيضاً لمنصات الجيل السابق PS3 وXbox 360، ومع حصولها على رخصة دورى أبطال أوربا، نجد أن لعبة FIFA تمتلك معظم رخص بطولات كرة القدم العالمية.

ومن المنتظر أن تكون هناك ثلاثة إصدارات من اللعبة هى الإصدار القياسى وChampions Edition وUltimate Edition.