أضاف "فيس بوك" أداة جديدة بتطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للأطفال، والأداة عبارة عن "وضع السكون" Sleep mode، فهي تمكن الوالدين بتحديد الوقت المسموح لأطفالهم لاستخدام التطبيق ومنعهم في وقت آخر من استخدامه، وفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.
ويمكن للآباء الآن تحديد الأوقات التي لا يُسمح فيها للأطفال باستخدام التطبيق، إما عن طريق تقييد الدخول لمرة واحدة أو تعيينه كإعداد متكرر، مثل تحديد غلق التطبيق في تمام الساعة الـ9 مساءً في كل ليلة مدرسية.
وعند ضبط تطبيق ماسنجر كيدز على وضع السكون، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل في وقت محدد ولن يتمكن الأطفال من الوصول إليه أثناء تلك الساعات، وسيظهر شريط التنبيهات في أعلى شاشة الهاتف يقول: "حان وقت لتقول وداعًا! سيذهب تطبيقك للنوم خلال أربع دقائق".
وعند انتهاء الفترة الزمنية، ستظهر شاشة على Messenger Kids مع رسم متحرك لطيف يخبر المستخدمين أن التطبيق سوف "يستيقظ" مرة أخرى في اليوم التالي.
ويمكن للوالدين تحديد "أوقات توقف" منفصلة بحيث يذهب التطبيق للنوم في ساعات معينة في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، ويتم التحكم في وضع السكون من مركز التحكم الرئيسي في حساب الوالدين على Facebook ويمكن تغيير "أوقات الإيقاف" في أي وقت.
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