hp تطلق أول لاب توب قابل للفصل

أطلقت شركة "HP" لاب توب Chromebook x2 من نوعية 2×1، حيث يسهل تركيبه وفصله، ويأتي بشاشة 12.3 بوصة، بدقة عرض 1600×2400 بيكسل، مع وجود لوحة مفاتيح يمكن فصلها لتحويل الجهاز إلى "تابلت".
ويمتلك لمعالج إنتل Core m3، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، مع وجود منفذين USB ومخرج للصوت، بجانب مدخل للسماعات.
ويمتلك الجهاز كاميرتين، إحداهما خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وفيما يتعلق بالبطارية، فإن الجهاز يأتي مزود ببطاريتين، إحداهما موجودة في الجهاز نفسه، والأخرى موجودة في الجزء الخاص بلوحة المفاتيح، وهي قادرة على العمل حتى 48 ساعة، وهو يعمل بنظام "كروم"، مع إمكانية تشغيل جميع تطبيقات اندرويد عليه، كما أنه يدعم القلم الذكي، ويأتي بسعر 599 دولار.
GMT 03:55 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانشركة Nvidia تعلن عن توقف دعم أنظمة التشغيل 32 بت
GMT 03:51 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانإطلاق نسخة محدودة من OnePlus 6 قريبًا
GMT 03:49 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانمواصفات هاتف +HTC U12 المنتظر
GMT 03:43 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانتعرف على مواصفات هاتف BlackBerry Athena
GMT 03:34 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانهواتف "Google Pixel" لم تظهر مجددا على متجر Google Store
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك