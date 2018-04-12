hp تطلق أول لاب توب قابل للفصل

أطلقت شركة "HP" لاب توب Chromebook x2 من نوعية 2×1، حيث يسهل تركيبه وفصله، ويأتي بشاشة 12.3 بوصة، بدقة عرض 1600×2400 بيكسل، مع وجود لوحة مفاتيح يمكن فصلها لتحويل الجهاز إلى "تابلت".

ويمتلك لمعالج إنتل Core m3، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، مع وجود منفذين USB ومخرج للصوت، بجانب مدخل للسماعات.

ويمتلك الجهاز كاميرتين، إحداهما خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وفيما يتعلق بالبطارية، فإن الجهاز يأتي مزود ببطاريتين، إحداهما موجودة في الجهاز نفسه، والأخرى موجودة في الجزء الخاص بلوحة المفاتيح، وهي قادرة على العمل حتى 48 ساعة، وهو يعمل بنظام "كروم"، مع إمكانية تشغيل جميع تطبيقات اندرويد عليه، كما أنه يدعم القلم الذكي، ويأتي بسعر 599 دولار.