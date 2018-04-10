أبل تستعد لطرح نسخة باللون الأحمر من آيفون 8 و8 بلس

تشير بعض التسريبات الحديثة إلى أن شركة أبل تستعد لإطلاق نسخ باللوان الجديدة من هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس الخاصة بها، وحصل موقع MacRumors على مذكرة تفيد بأن شركة أبل ستعلن عن إصدارات جديدة باللون الأحمر من هواتف آيفون 8 و8 بلس قريبا، ربما فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وليس من الواضح الوقت الذى ستشحن فيه أبل النسخ الجديدة، وقال "مارك جورمان" "من بلومبرج" إنه لا يتوقع أن يكون هناك أى تأخير بين الإعلان الرسمى عن اللون الجديد للهاتف وبين الطرح فى الأسواق.
هواتف آيفون الحمراء
جدير بالذكر أن التسريبات الجديدة لا تشير إلى إطلاق نسخة جديدة من آيفون X باللون الأحمر، على الرغم من أن أغلب التسريبات السابقة كانت تشير إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تهدف الترويج أكثر لنسختها الحديثة من خلال طرح لون جديد.
لكن يرى المحللون أن المبيعات الضعيفة لنسخة آيفون x بسبب السعر المرتفع للغاية، قد تكون وراء عدم رغبة أبل فى إنتاج مزيد من الوحدات بلون جديد.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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