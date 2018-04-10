أبل تستعد لطرح نسخة باللون الأحمر من آيفون 8 و8 بلس

تشير بعض التسريبات الحديثة إلى أن شركة أبل تستعد لإطلاق نسخ باللوان الجديدة من هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس الخاصة بها، وحصل موقع MacRumors على مذكرة تفيد بأن شركة أبل ستعلن عن إصدارات جديدة باللون الأحمر من هواتف آيفون 8 و8 بلس قريبا، ربما فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وليس من الواضح الوقت الذى ستشحن فيه أبل النسخ الجديدة، وقال "مارك جورمان" "من بلومبرج" إنه لا يتوقع أن يكون هناك أى تأخير بين الإعلان الرسمى عن اللون الجديد للهاتف وبين الطرح فى الأسواق.

هواتف آيفون الحمراء

جدير بالذكر أن التسريبات الجديدة لا تشير إلى إطلاق نسخة جديدة من آيفون X باللون الأحمر، على الرغم من أن أغلب التسريبات السابقة كانت تشير إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تهدف الترويج أكثر لنسختها الحديثة من خلال طرح لون جديد.

لكن يرى المحللون أن المبيعات الضعيفة لنسخة آيفون x بسبب السعر المرتفع للغاية، قد تكون وراء عدم رغبة أبل فى إنتاج مزيد من الوحدات بلون جديد.