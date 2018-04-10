أبرز الاختلافات بين هاتفى آيفون x وهواوى mate rs

كشفت شركة هواوى مؤخرا عن عدد من الهواتف الذكية الراقية، والتى جاء من ضمنها هاتفى هواوى Mate RS Porsche، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف ايفون X من أبل والذى يأتى بمواصفات راقية للغاية، وذلك للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

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هاتفى ايفون X وهواوى Mate RS

المقارنة

ايفون X

Mate RS Porsche

نظام التشغيل

يعمل بنظام iOS 11

يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.1

مساحة الشاشة

شاشة 5.8 بوصة

شاشة 6.0 بوصة

دقة الشاشة

2436 × 1125 ميجا بيكسل

2280×1440 ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية

"كاميرا مزدوجة "12+12" ميجابيكسل

"كاميرا ثلاثية "40+8" ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية

7 ميجا بيكسل

24 ميجا بيكسل

المعالج

معالج Apple A11 Bionic

معالج HiSilicon Kirin 970

الرامات

3 جيجا بايت

6 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية

256 جيجا بايت

256 جيجا بايت

البطارية

2716 mAh

4000 mAh



