أبرز الاختلافات بين هاتفى آيفون x وهواوى mate rs

كشفت شركة هواوى مؤخرا عن عدد من الهواتف الذكية الراقية، والتى جاء من ضمنها هاتفى هواوى Mate RS Porsche، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف ايفون X من أبل والذى يأتى بمواصفات راقية للغاية، وذلك للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:
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هاتفى ايفون X وهواوى Mate RS
المقارنة
ايفون X
Mate RS Porsche
نظام التشغيل
يعمل بنظام iOS 11
يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.1
مساحة الشاشة
شاشة 5.8 بوصة
شاشة 6.0 بوصة
دقة الشاشة
2436 × 1125 ميجا بيكسل
2280×1440 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية
"كاميرا مزدوجة "12+12" ميجابيكسل
"كاميرا ثلاثية "40+8" ميجا بيكسل.
الكاميرا الأمامية
7 ميجا بيكسل
24 ميجا بيكسل
المعالج
معالج Apple A11 Bionic
معالج HiSilicon Kirin 970
الرامات
3 جيجا بايت
6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية
256 جيجا بايت
256 جيجا بايت
البطارية
2716 mAh
4000 mAh
GMT 06:38 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسسامسونغ تطور جهازا يجمع بين الهاتف والحاسب اللوحي
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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