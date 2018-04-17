الرئيس التنفيذى لجوجل يشرح هدف منصة مهارات باللغة العربية

أكد ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، أن السبب وراء إطلاق منصة "مهارات من Google" بناء المهارات التنقنية اللازمة لدى الجميع وبشكل خاص على النساء ومساعدتهن.
ونشر جوجل، عبر حسابها باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فيديو للرئيس التنفيذى لشركة جوجل سوندار بيتشاى، بمناسبة إطلاق المنصة.
وقال بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، عبر فيديو، أنهم قد تعاونوا مع معلمين وشركاء وحكومات لتطوير برنامج يساعد على بناء المهارات والقدرات الرقمية اللازمة.
وأضاف :"ويسرنا اليوم أن نطلق مبادرة من Google التى تقدم برنامجاً مجانياً لبناء المهارات الرقمية لدى الجميع مع التركيز بشكل خاص على النساء فى هذه المنطقة، وبالتعاون مع شركائنا سوف نساعد النساء على بناء مهاراتهن".
وتابع :" وعلى اقتناص الفرص الكبيرة المتوفرة أمامهن اليوم وإيجاد فرص جديدة، نحن فخورون بإطلاق مهارات من Google فى المنطقة، ونتطلع إلى مساعدة المزيد من الأشخاص على تطوير مهنتهم وتحقيق أهدافهم ورسم مستقبل التكنولوجيا الرقمية فى العالم العربى".
يذكر أن المحرك البحثى الشهير "جوجل" أطلق اليوم الإثنين، منصة "مهارات من جوجل"، لتعليم أساسيات المجال الرقمى باللغة العربية، حيث تخصص دورات تدريبية "أون لاين"، تهتم بتحسين مسارك الوظيفى أو نشاطك التجارى. .
وأفادت مدونة جوجل باللغة العربية، أن المنصة الجديدة تستهدف الشباب المتحدث باللغة العربية، وسيوفر مهارات رقمية للدخول إلى سوق العمل، وأدوات جلسات تدريب مباشرة لتنمية المهارات الرقمية لدى الباحثين عن وظائف.
GMT 03:04 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانموظفون يتبولون فى زجاجات خوفا من طردهم بتهمة إضاعة الوقت
GMT 03:03 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمستثمر يشن هجوما على زوكربيرج ويطالبه بالتنحى عن رئاسة فيس بوك
GMT 03:02 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانخاصية بموقع فيسبوك تتنبأ باختياراتك وتبيعها للمعلنين
GMT 03:00 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانعلماء يبتكرون برنامج ذكاء اصطناعى ينشىء نماذج 3D للأشخاص خلال ثوان
GMT 02:58 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأبل تتيح للمطورين تصميم واجهات ساعتها الذكية Apple Watch قريبًا
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك