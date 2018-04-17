الرئيس التنفيذى لجوجل يشرح هدف منصة مهارات باللغة العربية

أكد ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، أن السبب وراء إطلاق منصة "مهارات من Google" بناء المهارات التنقنية اللازمة لدى الجميع وبشكل خاص على النساء ومساعدتهن.

ونشر جوجل، عبر حسابها باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فيديو للرئيس التنفيذى لشركة جوجل سوندار بيتشاى، بمناسبة إطلاق المنصة.

وقال بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، عبر فيديو، أنهم قد تعاونوا مع معلمين وشركاء وحكومات لتطوير برنامج يساعد على بناء المهارات والقدرات الرقمية اللازمة.

وأضاف :"ويسرنا اليوم أن نطلق مبادرة من Google التى تقدم برنامجاً مجانياً لبناء المهارات الرقمية لدى الجميع مع التركيز بشكل خاص على النساء فى هذه المنطقة، وبالتعاون مع شركائنا سوف نساعد النساء على بناء مهاراتهن".

وتابع :" وعلى اقتناص الفرص الكبيرة المتوفرة أمامهن اليوم وإيجاد فرص جديدة، نحن فخورون بإطلاق مهارات من Google فى المنطقة، ونتطلع إلى مساعدة المزيد من الأشخاص على تطوير مهنتهم وتحقيق أهدافهم ورسم مستقبل التكنولوجيا الرقمية فى العالم العربى".

يذكر أن المحرك البحثى الشهير "جوجل" أطلق اليوم الإثنين، منصة "مهارات من جوجل"، لتعليم أساسيات المجال الرقمى باللغة العربية، حيث تخصص دورات تدريبية "أون لاين"، تهتم بتحسين مسارك الوظيفى أو نشاطك التجارى. .

وأفادت مدونة جوجل باللغة العربية، أن المنصة الجديدة تستهدف الشباب المتحدث باللغة العربية، وسيوفر مهارات رقمية للدخول إلى سوق العمل، وأدوات جلسات تدريب مباشرة لتنمية المهارات الرقمية لدى الباحثين عن وظائف.