أبل تتيح للمطورين تصميم واجهات ساعتها الذكية apple watch قريبًا

كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد تسمح لمطورى الطرف الثالث بإنشاء وتطوير واجهات مخصصة لساعتها الذكية Apple Watch قريبا، إذ إن هذا الأمر لم يكن متاح قبل ذلك، حيث لم يكن بإمكانهم إنشاء وإصدار الوجوه الخاصة بهم للساعة.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فتم الكشف عن رمز برمجى فى نظام التشغيل watchOS 4.3.1، والذى يتضمن بعض التلميحات حول ما سيأتى فى التحديثات المستقبلية، بما فى ذلك تحذيرات للتطبيقات القديمة، ورسالة تنص على: "هذا هو المكان الذى سيظهر به حزمة تكوين وجه الطرف الثالث".

وتعنى الرسالة السابقة أن شركة أبل قد تسمح للمطورين بإنشاء واجهات خاصة بهم فى وقت ما فى المستقبل، إلا أنه لا يوجد مؤشر حتى الآن عن الوقت الذى ستسمح فيه أبل للمطورين بالقيام بهذه الخطوة، إلا أنها فى النهاية ستكون خطوة جيدة بشكل كبير.