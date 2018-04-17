أبل تتيح للمطورين تصميم واجهات ساعتها الذكية apple watch قريبًا

كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد تسمح لمطورى الطرف الثالث بإنشاء وتطوير واجهات مخصصة لساعتها الذكية Apple Watch قريبا، إذ إن هذا الأمر لم يكن متاح قبل ذلك، حيث لم يكن بإمكانهم إنشاء وإصدار الوجوه الخاصة بهم للساعة.
ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فتم الكشف عن رمز برمجى فى نظام التشغيل watchOS 4.3.1، والذى يتضمن بعض التلميحات حول ما سيأتى فى التحديثات المستقبلية، بما فى ذلك تحذيرات للتطبيقات القديمة، ورسالة تنص على: "هذا هو المكان الذى سيظهر به حزمة تكوين وجه الطرف الثالث".
وتعنى الرسالة السابقة أن شركة أبل قد تسمح للمطورين بإنشاء واجهات خاصة بهم فى وقت ما فى المستقبل، إلا أنه لا يوجد مؤشر حتى الآن عن الوقت الذى ستسمح فيه أبل للمطورين بالقيام بهذه الخطوة، إلا أنها فى النهاية ستكون خطوة جيدة بشكل كبير.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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