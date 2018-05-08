خدمة المجلات الإلكترونية المدفوعة Texture، والتي قامت شركة آبل بالإستحواذ عليها قبل أقل من شهرين، قامت مؤخرًا بإغلاق تطبيقها الرسمي لمنصة Windows. ووفقا للشركة، فهذا التطبيق لن يكون متاحا بعد 30 يونيو من هذا العام. وجدير بالذكر أن شركة Texture أعلنت عن هذا الخبر في صفحة الدعم على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

لإبقاء الأمور تعمل على نحو سلس، تحتاج الإصدارات القديمة من التطبيق إلى التوقف عن العمل أحيانًا. وقالت شركة Texture أن تطبيقاتها لمنصات التشغيل الأخرى، بما في ذلك الأندرويد و iOS و Amazon Fire ستظل متوفرة.

تجدر الإشارة إلى أن Texture لا توفر نسخة الويب من خدمتها، مما يعني بأن مستخدمي Windows لن يكون لديهم أي خيار آخر سوى إختيار جهاز يعمل بواحد من أنظمة التشغيل المدعومة المذكورة آنفا إذا كانوا يريدون مواصلة الدخول إلى الخدمة.