خدمة المجلات الإلكترونية المدفوعة Texture، والتي قامت شركة آبل بالإستحواذ عليها قبل أقل من شهرين، قامت مؤخرًا بإغلاق تطبيقها الرسمي لمنصة Windows. ووفقا للشركة، فهذا التطبيق لن يكون متاحا بعد 30 يونيو من هذا العام. وجدير بالذكر أن شركة Texture أعلنت عن هذا الخبر في صفحة الدعم على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
لإبقاء الأمور تعمل على نحو سلس، تحتاج الإصدارات القديمة من التطبيق إلى التوقف عن العمل أحيانًا. وقالت شركة Texture أن تطبيقاتها لمنصات التشغيل الأخرى، بما في ذلك الأندرويد و iOS و Amazon Fire ستظل متوفرة.
تجدر الإشارة إلى أن Texture لا توفر نسخة الويب من خدمتها، مما يعني بأن مستخدمي Windows لن يكون لديهم أي خيار آخر سوى إختيار جهاز يعمل بواحد من أنظمة التشغيل المدعومة المذكورة آنفا إذا كانوا يريدون مواصلة الدخول إلى الخدمة.
GMT 02:39 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوتحديث جديد لتطبيق "Photoshop Express" يوفر الكثير من المميزات
GMT 02:34 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوالهاتف "OnePlus 6" سيأتي مع مستشعر نبضات القلب
GMT 02:32 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوفيسبوك يطلق تطبيق "Analytics" للأعمال التجارية
GMT 02:29 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوتطبيق لكافة الأنشطة التجارية والتعليمية والطبية
GMT 02:25 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو"التحكم في الإشعارات".. ميزة جديدة لـ"اليوتيوب"
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
أرسل تعليقك