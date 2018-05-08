أطلق موقع نجوم مصرية تطبيقه الخاص على متجر جوجل بلاي الخاص بتحميل تطبيقات هواتف الأندرويد منذ عدة أيام، تطبيق نجوم مصرية ويعد التطبيق من التطبيقات الإخبارية المعدودة المتاحة حالياً ومعتمدة بشكل رسمي من موقع إخباري، مثل تطبيقات الفجر واليوم السابع والمصري اليوم ومصراوي وأخبارك.

وكان موقع نجوم مصرية قد أطلق تطبيق المنتديات في عام 2013 إلا أن التطبيق لم يلق نجاحاً ملحوظاً وذلك بسبب إمكانياته المحدودة والتي لم تمكن الأعضاء الجدد من التسجيل والاكتفاء فقط بمشاهدة المحتوى.

وينقل موقع نجوم مصرية الأخبار العربية ويختص تحديداً بكل ما يبحث عنه المصريون، ويقدم لهم محتوى جيد من المعلومات التي تفيدهم حول حدث معين أو خبر معين، فهو في الموقع ليس موقع سبق صحفي أو نقد سياسي، بل هو موقع يهتم بما يفيد المواطن ويحاول تقديم إجابة للأسئلة الرائجة في المجتمع المصري، ليس هذا فقط بل يحاول نجوم مصرية الامتداد وتقديم محتوى يفيد الزائر السعودي والخليجي، ويبحث الموقع في الوقت الراهن الاهتمام بالزائر من المغرب العربي والجزائر.

الجدير بالذكر أن الموقع يحتل ترتيباً عالمياً متقدماً فهو ضمن أشهر 1000 موقع في العالم ومن ضمن أشهر 20 موقع في مصر، وقد تأسس عام 2009 في شكل منتديات اعتمدت على فكرة مشاركة الأرباح لتلقى رواجاً بين المستخدمين الشباب، وفي أواخر عام 2013 تم إطلاق المجلة الإخبارية للموقع، ويعتبر من أسرع المواقع تصفحاً ومن الأكثر أمناً باعتباره أول موقع عربي يقدم محتواه عبر البروتوكول الآمن للإنترنت HTTPS.

https://www.youtube.com/watch?v=CVfQqFOqTJI

عُرف نجوم مصرية بتغطية مواعيد المباريات الهامة مثل مباريات الأهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونة ومباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر تقديمه خدمة بطاقات المباريات، والحديث المفصل عن المباراة واللاعبين والقنوات الناقلة لها وكيفية استقبالها، مما ساعد العديدين على مشاهدة المباريات المشفرة عبر قنوات مفتوحة استطاعت شراء حقوق البث، كما عرف لموقع بتغطية نتائج الشهادات والكليات، مثل نتيجة الثانوية العامة ونتيجة الشهادة الإعدادية، ونتيجة الإبتدائية، حيث يشرح الموقع كيفية الحصول من النتيجة عبر الإنترنت برقم الجلوس، وفي حين مواجهة الطالب عدد من الصعاب أو المشكلات في الحصول على نتيجته، يقدم نجوم مصرية خدمة جلب النتيجة عبر نظام التعليقات في الموقع، وفي خدمة مشابهة يقدم الموقع شرح خدمة نظام نور المقدم من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

اشتهر كذلك نجوم مصرية بالتغطية اليومية لأسعار العملات والسلع، حيث ينقل عبر أنظمة تكنولوجية أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والبتكوين بالأسعار المقدمة من الموقع الخاص بالبنك على الإنترنت، وذلك في جدول واحد لكل عملة على حدى.