OnePlus لم تعلن بعد رسميًا عن الهاتف OnePlus 6، ولكن الشركة تقوم تدريجيا بالتشويق لمواصفات وميزات هذا الهاتف الذي ينتظر وصوله العديد من الأشخاص حول العالم. ولدى شركة OnePlus عادة في التشويق للميزات المحتملة تدريجيا لزيادة نسبة ظهور الأخبار حول هاتفها الرائد القادم. وهناك صورة تشويقية جديدة نشرتها الشركة في الصين تشير إلى أن الهاتف OnePlus 6 قد يأتي مع قارئ معدل ضربات القلب.
من المؤكد أن الصورة التشويقية لا تؤكد بشكل واضح أن الهاتف OnePlus 6 سيضم مستشعر ضربات القلب ولكنها تظهر مخططًا كهربائيًا للقلب مع الرقم "6" في الوسط. ومن الممكن أن يكون ذلك تلميحًا إلى أن الهاتف OnePlus 6 سيكون قادرًا على إستشعار معدلات نبضات القلب لدى المستخدمين.
هذه الميزة لن تكون ثورية نظرًا إلى أنه يجري إستخدام مستشعرات نبضات القلب في الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن عشاق شركة OnePlus لن يمانعوا إمتلاك هذه الميزة على الهاتف OnePlus 6 الجديد.
عموما، من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف OnePlus 6 في اليوم 16 من شهر مايو الجاري. ولحد الآن إتضح أن الهاتف OnePlus سيضم شاشة بحجم 6.28 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragagon 845، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميجابكسل للمستشعر الثاني، فضلا عن ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية. وكما يمكنك أن تتوقع، فمن المفترض أن يأتي الهاتف OnePlus 6 كذلك بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo.
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