مؤسس غوغل يحذر العالم من الذكاء الاصطناعى ومخاطره على المستقبل

حذر المؤسس المشارك لشركة غوغل "سيرجى برين"، فى رسالة سنوية للمساهمين فى Alphabet من الثورة فى مجال الذكاء الاصطناعى والتطورات التكنولوجية الأخرى التى جلبت معها "أسئلة ومسؤوليات جديدة" لم تكن موجودة من قبل، وتأتى تلك التصريحات فى الوقت الذى يتصارع فيه السياسيون والمنظمون حول العالم على حجم وتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى.
واقتبس "برين" من مقدمة رواية تشارلز ديكنز A Tale of Two Cities "لقد كان ذلك أفضل الأوقات، وكان ذلك أسوأ الأوقات" لوصف العصر الحالى، وقال: " إن الازدهار الحالى فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى هو التطور الأكثر أهمية فى مجال الحوسبة الذى شهدته خلال حياتى"، وأشار إلى أن كل شهر تظهر تطبيقات وتقنيات جديدة مذهلة ولكن هذه الأدوات القوية تجلب معها أيضًا أسئلة ومسئوليات جديدة.
واعترف "برين" أيضا بالمخاطر التى ستحملها تلك التقنيات، وكيف سيؤثر ذلك على التوظيف عبر القطاعات المختلفة؟ وما هى مقاييس الإنصاف؟ وهل هم آمنون؟، وسعى برين إلى طمأنة العالم بأن الشركة كانت تولى "تفكيرًا جادًا" فى مثل هذه القضايا.
وأفادت العديد من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم هذا الأسبوع عن نتائج مالية هائلة على الرغم من تزايد المخاوف الناشئة عن المناخ السياسى العالمى معاد على الخصوصية، والتأثير المحتمل للذكاء البشرية على العمالة البشرية.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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