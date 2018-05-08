استحوذت شركة نوكيا الفنلندية على شركة SpaceTime Insight المتخصصة بتقديم برمجيات متعلقة بإنترنت الأشياء، حيث أعلنت الشركة عن الصفقة دون الإفصاح عن قيمة الاستحواذ، لكن قيمة الشركة الناشئة SpaceTime Insight كانت تُقدر بنحو 103$ مليون في 2016.

وتتميز الشركة بتقديم برمجيات وأنظمة متعلقة بتقنية انترنت الأشياء، وكذلك أنظمة تحليل بيانات خاصة بالتقنية التي بدأت تفرض نفسها بشكل قوي عالمياً.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن روب شيلينغ المدير التنفيذي للمشروع، سيُصبح مديراً لقسم انترنت الأشياء في الشركة الفنلندية.

وتأمل نوكيا بهذا الاستحواذ من رفع مستوى منافستها في السوق، وكذلك اغتنام فرصة انتشار التقنية في تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات القادمة.

ويشار إلى أن SpaceTime تمتلك العديد من العملاء من الشركات الضخمة مثل FedEx، NextEra Energy، و Singapore Power، وهو ما يُسهل دخول نوكيا للسوق.