استحوذت شركة نوكيا الفنلندية على شركة SpaceTime Insight المتخصصة بتقديم برمجيات متعلقة بإنترنت الأشياء، حيث أعلنت الشركة عن الصفقة دون الإفصاح عن قيمة الاستحواذ، لكن قيمة الشركة الناشئة SpaceTime Insight كانت تُقدر بنحو 103$ مليون في 2016.
وتتميز الشركة بتقديم برمجيات وأنظمة متعلقة بتقنية انترنت الأشياء، وكذلك أنظمة تحليل بيانات خاصة بالتقنية التي بدأت تفرض نفسها بشكل قوي عالمياً.
وبموجب هذه الاتفاقية، فإن روب شيلينغ المدير التنفيذي للمشروع، سيُصبح مديراً لقسم انترنت الأشياء في الشركة الفنلندية.
وتأمل نوكيا بهذا الاستحواذ من رفع مستوى منافستها في السوق، وكذلك اغتنام فرصة انتشار التقنية في تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات القادمة.
ويشار إلى أن SpaceTime تمتلك العديد من العملاء من الشركات الضخمة مثل FedEx، NextEra Energy، و Singapore Power، وهو ما يُسهل دخول نوكيا للسوق.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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