تويتر توقف تطبيقها على أجهزة roku وandroid tv وxbox

أعلنت شبكة التغريدات الاجتماعية تويترعن إيقاف تطبيقها الرسمى على مجموعة من المنصات مثل جهاز ألعاب الفيديو Xbox ومنصة تليفزيون أندرويد، وأجهزة Roku.
ووفقا لما نشره موقه engadget الأمريكى فكانت هناك الكثير من شكاوى مستخدمى تويتر على منصة إكس بوكس، حيث اشتكوا من عدم سماح التطبيق لهم بالتغريد من خلاله، الأمر الذى دفعهم لتقييمه بمستوى منخفض جعل ترتيبه نجمة ونصف من أصل خمسة نجوم، إذ كان التطبيق يسمح بقراءة محتوى تغريدات نشرها آخرون حتى بدون الحاجة لتسجيل الدخول إلى حسابك.
وعلى ما يبدو أن تويتر لم تبذل الكثير من الجهد لتطوير تطبيقها على إكس بوكس، وهو نفس الأمر الذى حدث مع أجهزة تليفزيون أندرويد وأجهزة Roku، وهو الأمر الذى دفع الشركة فى النهاية لإيقاف تطبيقها بشكل رسمى وتركيز اهتمامها والتوجه لدعم منصات أخرى أكثر أهمية، مع ملاحظة أن تويتر سحبت تطبيقها الرسمى لحواسب "ماك" فى فبراير الماضى.
GMT 02:23 2018 الخميس ,24 أيار / مايوVivo الصينية تطرح نسخة مخصصة من هاتفها V9 لكأس العالم
GMT 22:45 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوخلال مؤتمر WWDC المقبل أبل تدعم مساعدها الصوتي "Siri" بصوت جديد
GMT 22:43 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوأدوبى تستحوذ على منصة "Magento" بصفقة بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار
GMT 22:40 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوتحديث جديد من "تويتر" لمستخدمي الاندرويد
GMT 22:31 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوتطبيق للبحث عن أرخص السلع علي الانترنت
جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
أرسل تعليقك