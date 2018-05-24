تويتر توقف تطبيقها على أجهزة roku وandroid tv وxbox

أعلنت شبكة التغريدات الاجتماعية تويترعن إيقاف تطبيقها الرسمى على مجموعة من المنصات مثل جهاز ألعاب الفيديو Xbox ومنصة تليفزيون أندرويد، وأجهزة Roku.

ووفقا لما نشره موقه engadget الأمريكى فكانت هناك الكثير من شكاوى مستخدمى تويتر على منصة إكس بوكس، حيث اشتكوا من عدم سماح التطبيق لهم بالتغريد من خلاله، الأمر الذى دفعهم لتقييمه بمستوى منخفض جعل ترتيبه نجمة ونصف من أصل خمسة نجوم، إذ كان التطبيق يسمح بقراءة محتوى تغريدات نشرها آخرون حتى بدون الحاجة لتسجيل الدخول إلى حسابك.

وعلى ما يبدو أن تويتر لم تبذل الكثير من الجهد لتطوير تطبيقها على إكس بوكس، وهو نفس الأمر الذى حدث مع أجهزة تليفزيون أندرويد وأجهزة Roku، وهو الأمر الذى دفع الشركة فى النهاية لإيقاف تطبيقها بشكل رسمى وتركيز اهتمامها والتوجه لدعم منصات أخرى أكثر أهمية، مع ملاحظة أن تويتر سحبت تطبيقها الرسمى لحواسب "ماك" فى فبراير الماضى.