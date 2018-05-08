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سناب شات تطلق باقة جديدة من الأدوات لتطبيق "Lens Studio"

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العرب اليوم - سناب شات تطلق باقة جديدة من الأدوات لتطبيق "Lens Studio"

تطبيق Lens Studio
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت شركة سناب شات إطلاق باقة جديدة من الأدوات والتي أصبحت متاحة الأن لجميع مستخدمي تطبيق Lens Studio، وبحسب الشركة، تشمل الأدوات الجديدة إتاحة 7 قوالب وجوه جديدة، إضافة إلى ملصقات الصور المتحركة Gifs، فضلاً عن توفير دعم إضافي للمصممين والمطورين بهدف تعزيز قدراتهم على إستكشاف عدسات جديدة وتوسيع خواص العدسات الهادفة إلى رفع مستوى التفاعل مع الجمهور.

ويشار إلى أنه تم إطلاق Lens Studio أخر العام الماضي، وترى فيه الشركة أداة مثالية لفتح الباب أمام المبتكرين والمصممين للتوغل بشكل أوسع في عالم الواقع المعزز فضلاً عن تنويع وتطوير المحتوى، وLens Studio هو تطبيق يعمل على نظامي التشغيل ويندوز وماك ويتاح لجميع الراغبين بتصميم وإنشاء عدساتهم الخاصة لمنصة سناب شات.

ومن خلال هذا التطبيق، يمكن لمصممي العدسات من المطورين والمبتكرين والعلامات التجارية وعشاق التواصل الاجتماعي امتلاك الأدوات اللازمة لإنشاء ونشر تجاربهم الخاصة بالواقع المعزز ضمن سناب، ويشتمل تطبيق Lens Studio على قوالب وإرشادات لمساعدة مطوري محتوى الأبعاد الثنائية والثلاثية والرسوم المتحركة على بدء تجارب مميزة من الواقع المعزز، وصرحت الشركة إن التحسينات الجديدة التي شملت القوالب والأدوات ستفتح مجالاً وسعاً للإبداع وسوف تمكن المستخدمين من التعبير عن قدراتهم بشكل أكبر عبر تطبيق سناب شات، وفيما يلي اخترنا لكم عدد من أهم هذه التحديثات:

قوالب وجوه جديدة في تطبيق Lens Studio
سيوفر تطبيق Lens Studio سبعة قوالب وجوه جديدة ومميزة والتي تدعم إنشاء العدسات، ويذكر أنه في السابق كان المصممون قادرون فقط على تصميم عدسات  من نوع World Lenses.

يمكن الآن للمصممين الوصول إلى مكتبة واسعة من ملصقات Gif الرسومية مع توفير مكتبة واسعة مباشرة عبر التطبيق لدمج ملصقات الصور المتحركة إلى تصاميمهم.

تعبر هذه الخاصية عن نوع جديد من القصص محصورة فقط بالعدسات لتسلط الضوء على عدسات أعضاء Lens Studio ووضعها على قائمة Our Story، وببساطة يمكن لمستخدمي سناب مشاهدتها عبر السحب للأعلى للحصول على العدسات لأنفسهم.

خلال شهرين من إطلاقه في ديسمبر من2017، تم إرسال أكثر من 30.000 عدسة من قبل المصممين، وتم مشاهدتها من قبل مستخدمي تطبيق سناب شات في شتى أنحاء العالم أكثر من مليار مرة، ولمواصلة تعزيز الإبداع والتعلم من أعضاء هذا المجتمع، أطلقت سناب برنامج التصميم الرسمي Official Creator Program والذي من خلاله سيكون بمقدور فريق عمل سناب تسليط الضوء على مجموعة مختارة من المصممين ضمن هذا المجتمع والعمل معهم على أسس تعاونية وبشكل مباشر، وبحسب الشركة، سيحظى هؤلاء المصممون بالدعم المطلوب مثل إبراز أعمالهم عبر موقع Lens Studio، وتوفير دعم مباشر من فريق عمل Lens Studio، وإتاحة الوصول المبكر إلى مزايا وقوالب أخرى.

تلوين الوجه: يتيح هذا القالب قدرة الرسم على الوجوه، وبحسب الشركة، فإن هذا القالب ملائم للعدسات التي تبرز مساحيق التجميل، والأزياء والاكسسوارات.

هذا القالب شبيه بتلوين الوجه، لكنه يحتاج فقط من المصمم صورة واحدة لوجه بارز المعالم، واستيراد الصورة إلى Lens Studio مع خاصية التعرف على الوجه لتوائم الصورة مع عدسة الوجه.

ويتناسب هذا القالب مع الراغبين بتغيير ملامح الوجوه للحصول على مظهر مضحك، مثل توسيع الوجه في كافة الاتجاهات، أو نفخ العينين، وغيرها من الخاصيات.

يتيح هذا القالب صياغة تجارب بناءً على الحركات الوجهية، مثل رفع الحاجبين، فتح وإغلاق الفم، والابتسام.

كائنات ثنائية الأبعاد: والتي تسمح بدمج كائنات ثنائية الأبعاد على الرأس! ومن خلال تجارب التوضيح ثنائية الأبعاد، يمكن للمستخدمين إدخال رسومات معينة لإضفاء طابع خاص على الصور.

كائنات ثلاثية الأبعاد: والتي تسمح بدمج كائنات ثلاثية الأبعاد لوجه أو عدة وجوه، وعند تعدد الوجوه، يمكن جعل هذه الكائنات متشابهة أو مختلفة، ويشمل القالب أيضاً مساعداً برمجياً لتشغيل تعابير أجسام متحركة على الصور ثلاثية الأبعاد.

يتيح هذا القالب للمستخدم إنشاء قبعة بيسبول ثلاثية الأبعاد، مع القدرة على إضافة تعديلات بسيطة عليها وتغيير لونها وإضافة صورة واحدة على واجهتها.

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سناب شات تطلق باقة جديدة من الأدوات لتطبيق lens studio سناب شات تطلق باقة جديدة من الأدوات لتطبيق lens studio



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سناب شات تطلق باقة جديدة من الأدوات لتطبيق lens studio سناب شات تطلق باقة جديدة من الأدوات لتطبيق lens studio



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