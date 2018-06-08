فيسبوك تعترف بتبادل بيانات المستخدمين مع شركات صينية

أعلنت شركة فيسبوك أنها أبرمت شراكات لتبادل البيانات مع 4 شركات صينية، بينها هواوي ثالث أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة، والتي تخضع لتدقيق من أجهزة المخابرات الأميركية بسبب مخاوف أمنية، حسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وذكرت فيسبوك أن هواوي ومجموعة لينوفو لتصنيع أجهزة الكمبيوتر وشركتي أوبو وتي.سي.إل كورب للهواتف المحمولة من بين نحو 60 شركة على مستوى العالم حصلت على حق الوصول إلى بعص بيانات المستخدمين بعد توقيع عقود تقدم بموجبها خدمات على غرار فيسبوك لمستخدميها.
وأثار أعضاء في الكونجرس الأميركي، مخاوف بعد أن تحدث تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن هذه العقود، الأحد الماضي، وقالوا إنه يمكن الاطلاع على بيانات أصدقاء المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.
ونفت فيسبوك ذلك وقالت إن معرفة البيانات ستسمح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بالوصول إلى خصائص الحساب على الهواتف المحمولة.
وذكرت فيسبوك، الثلاثاء، أن أكثر من نصف هذه الشراكات انتهت، وأضافت أنها ستنهي الاتفاق مع هواوي هذا الأسبوع، كما ستنهي الشراكات الثلاث الأخرى مع الشركات الصينية.
وتخضع شركات الاتصالات الصينية لتدقيق من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية، الذين يقولون إنها تتيح الفرصة للتجسس وتهدد البنية التحتية الأميركية، وهو ما تنفيه بكين دوما.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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