سامسونج تطرح هاتفا لا يتصل بالإنترنت لمساعدة الطلاب على التركيز بدراستهم

طورت شركة سامسونج هاتفا ذكيا جديدا مخصصا للمستخدمين الذين يرغبون فى قطع الاتصال بالإنترنت، وأطلقت الشركة الكورية الجنوبية عليه اسم Galaxy J2 Pro، إذ دعمته بمواصفات مشابهة وتصميم أحد هواتفها الشهيرة، ولكنه لا يمكنه تشغيل التطبيقات أو الاتصال بالويب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" الريطانى فأكدت سامسونج أن J2 Pro يهدف إلى مساعدة الطلاب على استعادة تركيزهم، بدلاً من تشتيت انتباههم باستمرار عن طريق استخدام شبكات التواصل الاجتماعى وإرسال الصور والفيديوهات لأصدقائهم عبر سناب شات وإنستجرام.

وأعلنت سامسونج عن خصمًا للمشترين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا ممن يرغبون فى الحصول على هذا الهاتف، الذى يبلغ سعره 186 دولارًا.

ويأتى هذا الهاتف باللونين الأسود والذهبى، ويحتوى على شاشة بحجم 5 بوصة بتقنية qHD super AMOLED ، ومعالج رباعى النواة، وذاكرة "رام" سعة 1.5 جيجابايت وفتحة بطاقة microSD، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل.

ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل واستخدام تطبيقات لا تتطلب تشغيل الويب، مثل القاموس أو تطبيقات الآلة الحاسبة، دون الاتصال بالإنترنت.

وتقول سامسونج إن الوظائف المحدودة للهاتف يجب أن تجعله جهازًا جذابًا لكبار السن غير المستعدين لامتلاك هاتف ذكى بمواصفات متطورة مثل iPhone X، كما يمكن أن يكون J2 Pro مفيدًا أيضًا للآباء الذين يرغبون فى تقييد وصول أطفالهم إلى الإنترنت.

ومن غير الواضح ما إذا كانت سامسونج تخطط لجعل J2 Pro متاحًا خارج كوريا وفى الولايات المتحدة أو دول أخرى أم لا.