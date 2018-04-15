أبل تستعد للكشف عن نسخة باللون الذهبى من أيفون X.

ظهرت بعض الصور المسربة لنسخة باللون الذهبى من هاتف أيفون X، والتى تم الحصول عليها من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، إذ كانت لشركة أبل منذ البداية خطط لطرح هذه النسخة من هاتفها الشهير، لذا فظهور هذه الصور يعنى أن الشركة الأمريكية ربما تنوى أخيرا الكشف عنه قريبا.

ووفقا للصور المسربة، يحتفظ الهاتف باللوحة الزجاجية السوداء فى المقدمة، على الرغم من أن الزجاج الخلفى يتسم باللون الذهبى الناعم الذى يماثل تقريبًا النسخ ذهبية اللون من هاتفى أيفون 8 و8 بلس، بالإضافة إلى ذلك تم طلاء إطار الفولاذ المقاوم للصدأ من هاتف iPhone X أيضًا باللون الذهبى.

تجدر الإشارة أنه قبل الكشف عن هاتف أيفون X فى سبتمبر، كان من المتوقع أن يتوفر بثلاثة ألوان، ومن ضمنها الذهبى، لكن لم يظهر الهاتف حتى الآن، إذ تم تعليق الخطط بسبب انتكاسات الإنتاج، لكن تتوقع عدد من التقارير طرحه للبيع فى وقت لاحق، وبالتزامن مع ذلك، ادعى تسريب ظهر الشهر الماضى أن الشركة تطور لونا جديدا لهاتفها الشهير، والذى يطلق عليه اسم "Blush Gold".