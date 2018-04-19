من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميا عن الهاتف Xiaomi Mi 6X في اليوم 25 من شهر أبريل الجاري. ووفقا لتسريبات جديدة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فيبدو أن الهاتف Xiaomi Mi 6X سيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة على الأقل، وتشمل هذه الألوان الخمسة كل من اللون الوردي والأحمر والذهبي والأزرق والأسود. وسيكون هذا أول هاتف من شركة Xiaomi يأتي بهذه التشكيلة الواسعة من الألوان.

بغض النظر عن الألوان، فمن المتوقع أن يتم إصدار الهاتف Xiaomi Mi 6X على الصعيد العالمي تحت إسم Xiaomi Mi A2، وسيضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20 ميجابكسل. وسيكون هذا الهاتف مشابها للهاتف Xiaomi Redmi Note 5 Pro وسيضم شاشة LCD بحجم 5.99 إنش وبنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9. ويمكن رؤية الإختلافات الطفيفة بين الجهازين في الواجهة الأمامية حيث تتواجد الكاميرا الأمامية، وأشرطة الهوائي.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد ذكرت أيضا بأن الهاتف Xiaomi Mi 6X سيضم المعالج Snapdragon 626، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB، وبطارية بسعة 2910mAh. عموما، ينبغي أن نحصل على كافة التفاصيل عندما سيتم الإعلان رسميا عن هذا الهاتف في الصين خلال الأسبوع المقبل.