تعرف شركة أسوس بحواسبها المخصصة للألعاب ضمن سلسلة ROG، لكن بعد أن دخلت المزيد من الشركات في مجال الهواتف المخصصة للألعاب، تعتزم هي أيضاً إطلاق هاتف ضمن السلسلة الشهر المقبل.
سبق أن أعلنت شركة Razer عن هاتفها المخصص للألعاب وبعدها انطلقت الشركات الصينية مثل شاومي عبر هاتف Black Shark و ZTE عبر Red Magic ما يظهر أن هناك سوق لهذه الأجهزة، ومن أفضل من أسوس لتطلق هاتفها أيضاً؟
تشير الشائعات إلى أن أسوس ستطلق هاتفها المخصص للألعاب في معرض Computex الذي يجري ما بين 5-9 يونيو المقبل.
في حين أنه لم تسرب أية تفاصيل حول مواصفاته لكن يمكن التكهن أنه سيستخدم معالج سناب دراغون 845 كونه الأقوى في السوق حالياً مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وشاشة بمعدل تحديث مرتفع ربما تكون ما بين 120-144 هيرتز.
ومن المنطقي أن يكون سعر الهاتف مرتفعاً للغاية قياساً بالهواتف العادية وذلك أسوة بحواسب ROG التي تبدأ أسعارها من ألف دولار عادة.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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