أزالت شركة "أبل" التطبيقات التي تدعم حزمة CallKit من متجرها في الصين، وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات الحكومة الصينية، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
كما أن أبل قامت بإخطار جميع المطورين بضرورة إزالة دعم حزمة CallKit من تطبيقاتهم الموجهة للمستخدمين فى الصين، وذلك من أجل الحفاظ على تطبيقاتهم داخل المتجر.
أما بالنسبة للمطورين الذين لن يلتزمو بهذا الأمر فسيجرى إزالة تطبيقاتهم بشكل كامل، أو إزالتها من النسخة الصينية من متجر التطبيقات فقط.
وفيما يتعلق بحزمة CallKit فهي تتيح للتطبيقات تمرير المكالمات عبر تطبيق الهاتف العادي، بحيث يحصل المستخدم على نفس واجهة الاتصال من ناحية، مع تجنب تداخل المكالمات المختلفة، فعلى سبيل المثال عند تلقى المستخدم لمحادثة عادية عبر رقم هاتفه، بينما يجرى هو في الوقت نفسه مكالمة عبر واتس آب أو ماسنجر، سيظهر له واجهة الانتظار التقليدية، بدلا من تداخل التطبيقات معا.
كما أزالت شركة أبل جميع تطبيقات الـ VPN، كما أمرت الشركة الأمريكية بإزالة تطبيقات مكالمات الإنترنت التي لا تتعاون معها ولا تمدها بكافة المعلومات التي تطلبها.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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