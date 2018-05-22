لم تترك المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أى من تفاصيل حفل زفاف الأمير هاري والنجمة الأمريكية ميجان ماركل حتى أن البعض قارن بعض تفاصيل حفل الزفاف بأحداث مسلسل "Suits" الذى شاركت ماركل فى بطولته.

وكان من أول ما تمت مقارنته بين حفل زفاف ميجان ماركل الحقيقى وأحداث المسلسل هو الـ"first kiss"، كذلك صورة ماركل خلال لحظة تبادل الوعود وهى من أهم لحظات الحفل الأسطورى الذى تابعه الملايين.

لم تقف المقارنات عند هذا الحد فقط بل تمت مقارنة لحظة خروج الأمير هارى وميجان ماركل من الكنيسة، مع خروج رايتشل ومايك بأحداث المسلسل.