لم تترك المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أى من تفاصيل حفل زفاف الأمير هاري والنجمة الأمريكية ميجان ماركل حتى أن البعض قارن بعض تفاصيل حفل الزفاف بأحداث مسلسل "Suits" الذى شاركت ماركل فى بطولته.
وكان من أول ما تمت مقارنته بين حفل زفاف ميجان ماركل الحقيقى وأحداث المسلسل هو الـ"first kiss"، كذلك صورة ماركل خلال لحظة تبادل الوعود وهى من أهم لحظات الحفل الأسطورى الذى تابعه الملايين.
لم تقف المقارنات عند هذا الحد فقط بل تمت مقارنة لحظة خروج الأمير هارى وميجان ماركل من الكنيسة، مع خروج رايتشل ومايك بأحداث المسلسل.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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