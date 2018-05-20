ميغان ماركل تكبر الأمير هارى بثلاث سنوات

"إنه ليس حفل زفاف ملكي عادي فالعضوة الجديدة في الأسرة الملكية هي ممثلة أمريكية سابقة من أصول إفريقية ومطلقة وتكبر الأمير بثلاث سنوات".
هذا ما نشره موقع "بي بي سي" اليوم ، بالتزامن مع الزفاف الأسطوري للعروسين حيث كشف عن هوية العروس بالقول:
-ولدت ميغان في الرابع من أغسطس عام 1981 وترعرعت في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أحد الأحياء المتوسطة ولكنها تعيش الأن في مدينة تورنتو في كندا.
والدها أبيض البشرة وأمها من أصول إفريقية.
-تقول ميغان أنها كانت تكسب المال عبر مهارات خطها لكتابة دعوات الأعراس، وهي مهارة طورتها خلال دروس الكتابة باليد في المدرسة. وكان والدها يعمل مصورا سينمائياً.
-تخرجت عام 2003 من كلية الاتصالات بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل.
-تزوجت ماركل من المنتج السينمائي تريفر إنغلسون لكنهما انفصلا بعد عامين.
-أعلنت والأمير هاري خطبتهما في نوفمبر 2017.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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