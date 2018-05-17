امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب هوسه بالراقصة ​صافيناز ‎

في خطوة مفاجئة منها تقدمت سيدة بطلب خلع زوجها امام احدى المحاكم في مصر بسبب هوسه بالراقصة ​صافيناز​.

وفي التفاصيل فقد رفعت “نسرين. م”، والبالغة من العمر 25 عاما دعوى تطلب فيها الخُلع من زوجها، والسبب عشقه للراقصة الأرمينية الذي وصل إلى مرحلة “الهوس”.

وقالت نسرين في الجلسة أمام القاضي: “خلاص يا سيادة القاضي أنا تعبت من جوزي ومش قادرة أكمل حياتي معاه، خلاص هو اتجنن مش بسبب صافيناز بس لأ ده بسبب الرقاصات كلهم، ما بقاش طبيعي ولا هو ده الراجل اللي أنا اتجوزته”.

وأشارت نسرين الى أن زوجها مجنون بالراقصات في القنوات الشعبية، حتى أنه يقضي نصف يومه أمام هذه القنوات، ويقضي الليل كله بمشاهدة الرقص وتعاطي المخدرات.

وختمت: “أنا بقيت أغير من القنوات الشعبية ولما مسحت القنوات كسر لي رجلي علشان كدة قررت أرفع دعوى خلع على زوجي لكي استرد حقوقي”.