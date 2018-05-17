امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب هوسه بالراقصة ​صافيناز ‎

في خطوة مفاجئة منها تقدمت سيدة بطلب خلع زوجها امام احدى المحاكم في مصر بسبب هوسه بالراقصة صافيناز.
وفي التفاصيل فقد رفعت “نسرين. م”، والبالغة من العمر 25 عاما دعوى تطلب فيها الخُلع من زوجها، والسبب عشقه للراقصة الأرمينية الذي وصل إلى مرحلة “الهوس”.
وقالت نسرين في الجلسة أمام القاضي: “خلاص يا سيادة القاضي أنا تعبت من جوزي ومش قادرة أكمل حياتي معاه، خلاص هو اتجنن مش بسبب صافيناز بس لأ ده بسبب الرقاصات كلهم، ما بقاش طبيعي ولا هو ده الراجل اللي أنا اتجوزته”.
وأشارت نسرين الى أن زوجها مجنون بالراقصات في القنوات الشعبية، حتى أنه يقضي نصف يومه أمام هذه القنوات، ويقضي الليل كله بمشاهدة الرقص وتعاطي المخدرات.
وختمت: “أنا بقيت أغير من القنوات الشعبية ولما مسحت القنوات كسر لي رجلي علشان كدة قررت أرفع دعوى خلع على زوجي لكي استرد حقوقي”.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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