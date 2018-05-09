امرأة تتجرد من الأنسانية وتقتل عشيقها بطريقة وحشية في الجيزة

جريمة بشعة أعادت إلى الأذهان فيلم «المرأة والساطور»، ولكن هذه المرة لست فيلمًا أو مشهد تمثيلي، فقد تجردت سيدة من إنسانيتها وقامت بارتكاب أبشع الجرائم وبطرق وحشية، حيث أدلت المتهمة «م»، أمام حسين عامر مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، بالاعترافات التفصيلية لقتل عشيقها بالتعاون مع قاتلة مأجورة.
حيث قالت المتهمة «م»، أنها تعرفت على المجني عليه منذ 18 عام، حيث كانوا جيران في نفس المنطقة وجمعتهم علاقة حب قوية دامت سنتين، ولكن رفضه الأهل حينما تقدم إلى خطبتها ليسر كل واحد منهم في طريق مختلف، ومنذ ما يقارب عام تقابلا مرة أخري عن طريق الصدفة، وبدأنا يتحدثوا عن ذكريات الماضي.
وأضافت المتهمة، أنهم تقابلوا عده مرات حتى اتفقوا على الذهاب إلى منزل القتيل في شقته، وقامت بينهم علاقة غير شرعية، مشيرة إلى أن المتهم بدأ يبتزها بعد ذلك ويطلب منها أموال كبيرة وإلا سوف يفضحها بالصور ومقاطع الفيديو الذي سجلها لها.
ولهذا قررت أن تخلص منه، فقامت بالاستعانة بقاتلة مأجورة، وفي يوم الواقعة ذهبت إلى المجني عليه كالعادة ووضعت له المنوم في النسكافية، وبعد أن نام دخلت المتهمة الثانية «س»، وقامت بتنفيذ جريمة القتل والتقطيع والتي استمرت لمدة ثمانية ساعات، ثم حاولوا رمي الأجزاء في أماكن متفرقة في الجيزة.
وجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي تم العثور على ثلاث أجزاء من جثة رجل في بولاق، وبعد ذلك بدأ البحث المتواصل.
وتم العثور على باقي الأجزاء وبوسطة تحاليل DNA، تم التأكد من أن جميعها تعود لشخص واحد، وبعد التحريات أثبتت أن المتهم في الفترة الأخيرة كان على علاقة مع المتهمة «م»، وتم عمل التحريات وبمواجهتها اعترف بارتكاب الواقعة.
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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