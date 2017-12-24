تظاهرة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية في غزة رفضًا لقرار ترامب بشأن القدس المحتلة

تظاهرت فلسطينيات في غزة، ينتمون لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وذلك رفضاً لقرار ترامب بشأن القدس المحتلة.
GMT 16:40 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يعلنون الإفراج عن 160عنصرًا من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
GMT 16:13 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرإسرائيل تتجه نحو المصادقة على 300 ألف وحدة استيطانية في القدس
GMT 15:54 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرصحافي إسرائيلي يدعو لاغتصاب بنات عائلة "تميمي" الفلسطينية
GMT 15:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 15:27 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمجهولون يقصفون محيط قصر المعاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن بقذائف الهاون
GMT 14:17 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يعلن استعادة عقبة القنذع ومركز مديرية نعمان في البيضاء
GMT 13:20 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمليشيا الحوثي تواصل قصفها لقرى عزلة الحيمة في مديرية التعزية شمال مدينة تعز، جنوب اليمن.
GMT 13:09 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمقتل 9 مسلحين في مواجهات مع الشرطة بمحافظة الشرقية في مصر
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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