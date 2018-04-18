ابنة شقيق سكريبال تنفي التواصل مع المخابرات الروسية

نفت فيكتوريا سكريبال قريبة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مقابلة مع إذاعة روسية، أمس الثلاثاء، أن تكون على علاقة مع المخابرات الروسية.

وعثر على الجاسوس سكريبال مع ابنته يوليا في حالة حرجة على مقعد في مكان عام في مدينة سالزبري الانكليزية في الرابع من مارس(آذار).