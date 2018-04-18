وفاة باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة

توفيت باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة عن عمر يناهز 92 عامًا.وبرزت باربرا في أسرة اشتغلت بالسياسة، حيث كانت زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس السابق جورج بوش الابن.وخلال السنوات التي أمضتها في البيت الأبيض ببداية التسعينات من القرن الماضي، ذهبت باربرا إلى أبعد من الدور التقليدي لزوجة سياسي.وكانت باربرا تعاني من المرض على مدى فترة طويلة، وقد توقفت عن الخضوع للعلاج في الآونة الأخيرة.ويبلغ عمر زوجها حاليا 93 عاما، وهو الرئيس الأمريكي الذي عاش لأطول فترة زمنية.وقال جورج بوش الإبن في بيان نعي "والدتي العزيزة توفيت عن عمر يناهز الثانية والتسعين. أنا وباربرا ولورا وجنا حزينون، لكن روحنا مطمئنة كما روحها. كانت باربرا بوش سيدة أولى مذهلة وامرأة لا تشبه أي امرأة أخرى، جلبت المحبة والقدرة على القراءة والكتابة للملايين".وباربرا هي أيضا والدة جيب بوش، الذي كان حاكما لولاية فلوريدا بين عامي 1999 و2007، ورشح للرئاسة في عام 2016 دون نجاح.وكانت باربرا مدافعة شرسة عن الحقوق المدنية، فقد أنشأت مؤسسة لمحو أمية الأسر، بهدف تعليم الآباء وأبنائهم القراءة والكتابة.كما نشطت في مناهضة التمييز، واختلفت مع كثيرين من أنصار حزب زوجها الجمهوري من خلال تبني أفكار أكثر انفتاحا بشأن الإجهاض.وورد في بيان صادر عن البيت الأبيض أن السيدة بوش سوف تذكر طويلا كامرأة مخلصة للبلاد وللعائلة.ووصفها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل بأنها "مثال الإنسانية والتحضر الذي يعكس الأفضل في روح الشعب الأميركي".وقال الرئيس السابق بيل كلينتون إنه وزوجته هيلاري لن ينسيا الكياسة التي عاملتهم بها مع زوجها.وعرفت باربرا بوش بشعرها الأبيض، حيث أطلقت عليها أسرتها لقب "الثعلبة الفضية".وقد نفت في إحدى المناسبات أن تكون أثرت على زوجها خلال توليه الرئاسة، وقالت "لا أتدخل في شؤون مكتبه وهو بدوره لا يتدخل بإدارتي المنزلية".وكانت السيدة بوش قد ولدت باسم باربرا بيرس، والتقت زوجها عام 1941 في حفلة بمناسبة عيد الميلاد، واحتفل الزوجان بالذكرى الثالثة والسبعين لزواجهما في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.ورزق الاثنان بستة أطفال، منهم فتاة تدعى روبين توفيت بمرض اللوكيميا عام 1953 عندما كانت في الثالثة من عمرها، وكذلك نيل ومارفن ودوروتي، وأيضا جورج الرئيس السابق، وجيب حاكم فلوريدا السابق.