الفرنسية إيزابيل جويون تلقب برائدة مجال شبكة الخلايا العصبية الصناعية

لقبت العالمة الفرنسية /إيزابيل جويون/، بالرائدة الأولى في فرنسا على 100 فرنسي من قبل المجلة الأسبوعية الفرنسية "الأوزين نوفيل" في مجال الذكاء الاصطناعي ورسالتها التي تتعلق بشبكة الخلايا العصبية الصناعية، هذا ما أشار إليه مديرها "جيرار دريفوس".

وكانت العالمة قد تخرجت من كلية الهندسة عام 1988 وبدأت في تحضير رسالة الماجستير التي تخص شبكة الخلايا الصناعية والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج المبكر للأمراض وكيفية معالجتها وآثار العقاقير الجانبية.