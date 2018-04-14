الفرنسية إيزابيل جويون تلقب برائدة مجال شبكة الخلايا العصبية الصناعية

لقبت العالمة الفرنسية /إيزابيل جويون/، بالرائدة الأولى في فرنسا على 100 فرنسي من قبل المجلة الأسبوعية الفرنسية "الأوزين نوفيل" في مجال الذكاء الاصطناعي ورسالتها التي تتعلق بشبكة الخلايا العصبية الصناعية، هذا ما أشار إليه مديرها "جيرار دريفوس".
وكانت العالمة قد تخرجت من كلية الهندسة عام 1988 وبدأت في تحضير رسالة الماجستير التي تخص شبكة الخلايا الصناعية والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج المبكر للأمراض وكيفية معالجتها وآثار العقاقير الجانبية.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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